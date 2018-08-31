Порошенко посетит похороны Маккейна

Мемориал перед офисом сенатора Джона Маккейна в Фениксе, США. Архивное фото

Мемориал перед офисом сенатора Джона Маккейна в Фениксе, США. Архивное фото

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко 31 августа – 1 сентября посетит США с частным визитом для участия в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

Сенатор США от Аризоны Маккейн скончался 26 августа в возрасте 81 года. Он на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга.

"Президент Украины Петр Порошенко 31 августа — 1 сентября 2018 посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях — прощании с сенатором США Джоном Маккейном", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, визит носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет", — цитирует Порошенко пресс-служба.

О биографии Джона Маккейна читайте в справке РИА Новости >>