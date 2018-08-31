В Гааге рассмотрят вопрос юрисдикции в разбирательстве России и Украины

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Арбитраж Постоянной палаты третейского суда в Гааге принял решение заслушать предварительные возражения России по вопросу юрисдикции в разбирательстве с Украиной о правах в морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Отмечается, что "разбирательство по существу дела приостановлено", и "теперь председатель арбитража установит временные рамки для подачи документов по юрисдикции после выяснения позиций сторон".
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти России при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права, и какие-либо дискуссии уже завершены.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".