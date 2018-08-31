Россия требует от США прекратить необоснованное преследование Бутиной

ВЕНА, 31 авг – РИА Новости. Москва требует от властей США прекратить необоснованное уголовное преследование арестованной россиянки Марии Бутиной и обеспечить ее скорейшее возвращение в Россию, заявил в пятницу постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В своем заявлении, опубликованном в Twitter, он отметил, что в США к Бутиной относятся как к опасному преступнику, оказывая на неё жестокое психологическое давление, а условия ее содержания в тюрьме граничат с пытками, "применение которых давно стало практикой силовиков США".

"Требуем от властей США незамедлительно оказать Марии Бутиной полную медицинскую помощь, прекратить ее необоснованное уголовное преследование и обеспечить скорейшее возвращение на Родину", — говорится в заявлении Лукашевича.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее перевели в тюрьму Александрии (около столицы).

Ранее российские дипломаты экстренно посетили россиянку в новой тюрьме, где ее содержат в изоляции в одиночной камере. Как заявило посольство, "после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии, при этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены". Там добавили, что "пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". Дипмиссия с возмущением отметила, что "Марию этапировали в кандалах, при этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут".