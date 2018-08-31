Премьер Украины надеется на продолжение сотрудничества с МВФ

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман в пятницу заявил, что с оптимизмом смотрит на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) после визита миссии в Киев, в результате чего Украина ожидает получить очередной транш от МВФ.

Миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября. Стороны планируют обсудить последние экономические события, а также дальнейшие шаги, в том числе финансовую помощь от МФВ для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины, заявляли в фонде. В украинском Минфине заявили, что рассчитывают обсудить с миссией продолжение сотрудничества с фондом после окончания программы помощи, которая завершается в марте.

"Мы готовы к конструктивной и профессиональной работе. Я очень оптимистично смотрю на то, что мы продолжим сотрудничество, и я в этом убежден", — сказал Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Харьковскую область, общение которых транслировалось на странице премьера в Facebook.

По его словам, в ходе работы миссии в сентябре будет продолжаться поиск компромисса по поводу повышения цен на газ для населения.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.