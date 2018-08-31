МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Публикация в США стенограмм телефонных переговоров первого президента России Бориса Ельцина и 42-го президента США Билла Клинтона в 1999 году, в которых речь шла о выборе Владимира Путина преемником, не согласовывалась с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее на сайте библиотеки Клинтона были опубликованы расшифровки телефонных переговоров с Ельциным в 1999 году, из которых следует, что первый президент России лично сообщил американскому коллеге о выборе своим преемником Владимира Путина.

"Нет, не согласовывали, консультации не проводились", — заявил Песков журналистам в пятницу в ответ на вопрос о том, согласовывали ли эти публикации с Кремлем и проводились ли заранее какие-то консультации по этому поводу.

"Вы знаете, что существует практика рассекречивания и записей бесед, и телефонных разговоров. Она не всегда подлежит рассекречиванию, но, как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика", — подчеркнул он.