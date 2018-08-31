Власти Южной Кореи запретят продажу кофе в школах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Южнокорейские власти водят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ, обновленный "Специальный закон о безопасной диете для детей" вступает в силу с 14 сентября.

Министерство внутренних дел и законодательства страны обнародовало новую версию закона, которая предусматривает запрет на "продажу кофе и других напитков с высоким содержанием кофеина" на территории школ и в радиусе 200 метров от нее. Закон призван "привить детям правильные пищевые привычки" и сохранить их здоровье.

Нарушителям запрета грозит штраф от 10 миллионов вон (почти 9 тысяч долларов).

В предыдущей редакции закона власти страны уже вводили ограничения на продажу кофеиносодержащих напитков в школах, но тогда запрет не был полным, и некоторые виды напитков могли оставаться в продаже, однако купить их могли только взрослые.

Кроме того, с 2014 года действует ограничение на телевизионную рекламу напитков с высоким содержанием кофеина, высококалорийных продуктов и фастфуда с 17 до 19 часов, а также во время трансляции детских передач.