Власти Южной Кореи запретят продажу кофе в школах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Южнокорейские власти водят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ, обновленный "Специальный закон о безопасной диете для детей" вступает в силу с 14 сентября.
Нарушителям запрета грозит штраф от 10 миллионов вон (почти 9 тысяч долларов).
В предыдущей редакции закона власти страны уже вводили ограничения на продажу кофеиносодержащих напитков в школах, но тогда запрет не был полным, и некоторые виды напитков могли оставаться в продаже, однако купить их могли только взрослые.
Кроме того, с 2014 года действует ограничение на телевизионную рекламу напитков с высоким содержанием кофеина, высококалорийных продуктов и фастфуда с 17 до 19 часов, а также во время трансляции детских передач.