Общественники в Молдавии начинают сбор подписей в защиту русского языка

КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Представители общественной организации "За русский язык" ("ЗАРЯ") в Молдавии планируют за три месяца собрать 500 тысяч подписей в поддержку статуса русского языка в республике, как средства межнационального общения.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

"Мы рассчитываем до конца ноября собрать 500 тысяч подписей в защиту русского языка. Они будут переданы правительству и парламентскому большинству, чтобы они увидели, чего хотят граждане Республики Молдова. Мы надеемся, что государственным языком будет признан молдавский язык на основе латинской графики, а русский язык вновь получит статус официального языка межнационального общения", — заявил на пресс-конференции в пятницу председатель организации "ЗАРЯ" Михаил Ахремцев.

По его словам, сбор подписей начнется в сентябре и будет поэтапно проходить по всей Молдавии, а также среди представителей молдавской диаспоры в других странах, в том числе в России.

"Наша задача состоит в том, чтобы упредить межэтнический конфликт, который может возникнуть на языковой почве", — добавил Ахремцев.

Активисты организации "ЗАРЯ" летом по всей Молдавии проводили акции в защиту русского языка. Каждый митинг завершался утверждением резолюции с обращением к властям республики с требованием "остановить произвол" и сохранить право граждан Молдавии "использовать русский язык, как средство межнационального общения".

Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, принятого в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".