Общественники в Молдавии начинают сбор подписей в защиту русского языка

КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Представители общественной организации "За русский язык" ("ЗАРЯ") в Молдавии планируют за три месяца собрать 500 тысяч подписей в поддержку статуса русского языка в республике, как средства межнационального общения.
"Мы рассчитываем до конца ноября собрать 500 тысяч подписей в защиту русского языка. Они будут переданы правительству и парламентскому большинству, чтобы они увидели, чего хотят граждане Республики Молдова. Мы надеемся, что государственным языком будет признан молдавский язык на основе латинской графики, а русский язык вновь получит статус официального языка межнационального общения", — заявил на пресс-конференции в пятницу председатель организации "ЗАРЯ" Михаил Ахремцев.
По его словам, сбор подписей начнется в сентябре и будет поэтапно проходить по всей Молдавии, а также среди представителей молдавской диаспоры в других странах, в том числе в России.
Активисты организации "ЗАРЯ" летом по всей Молдавии проводили акции в защиту русского языка. Каждый митинг завершался утверждением резолюции с обращением к властям республики с требованием "остановить произвол" и сохранить право граждан Молдавии "использовать русский язык, как средство межнационального общения".
Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, принятого в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".