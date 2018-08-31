КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что европейские партнеры выступали против предоставления Киеву летального оружия, и предыдущий президент США Барак Обама прислушивался к их мнению.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.

"Не могу рассказать все детали, но президент Обама больше прислушивался к некоторым советам европейцев, а эти советы были против предоставления нам летального вооружения", — заявил Чалый в интервью изданию "Европейская правда", обнародованному в пятницу. При этом он не уточнил, какие именно европейские лидеры повлияли на отказ администрации Обамы.

Также Чалый отметил готовность Украины не только получать бесплатно, но покупать американское оружие. "Мы готовы рассматривать закупку вооружения в США, а не только получение как безвозвратной помощи — а это важно для Дональда Трампа, в прошлом бизнесмена", — сказал он.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.