Два человека погибли при вооруженном нападении на юге Таиланда

БАНГКОК, 31 авг – РИА Новости. Доброволец вооруженного отряда самообороны при командовании Четвертого (южного) округа сухопутных войск Таиланда и местная жительница погибли, еще одна женщина получила огнестрельное ранение в ходе вооруженного нападения на добровольца, которое было осуществлено на рынке в столице провинции Паттани на "крайнем" юге Таиланда, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.

Пятидесятипятилетний мужчина, участвовавший в операциях правительственных сил безопасности против исламских боевиков из действующих на юге Таиланда сепаратистских групп, был убит несколькими выстрелами в упор из пистолета, когда помогал своей жене торговать бижутерией и дамскими аксессуарами в ее лавке на рынке города Паттани, сообщает издание. Двое неизвестных, остановившиеся у прилавка и изображавшие покупателей, присматривавшихся к товарам, внезапно достали оружие и открыли огонь на поражение. Доброволец погиб на месте от двух пулевых ранений в голову. Две пули попали в проходившую мимо местную уроженку, которая позже скончалась в скорой, еще одна случайно находившаяся рядом женщина получила огнестрельное ранение и была доставлена в больницу, сообщает газета. Перед тем, как скрыться с места происшествия, один из стрелков обыскал тело погибшего волонтера и забрал с собой его пистолет.

Полиция выясняет, было ли нападение связано с деятельностью погибшего в качестве волонтера и было ли оно осуществлено исламскими боевиками-сепаратистами, действующими в регионе.

Провинция Паттани, населенная преимущественно этническими малайцами-мусульманами, вместе с двумя соседними провинциями Наративат и Ялла в прошлом входила в состав полунезависимого буферного государства, султаната Паттани, на границе между преимущественно буддийским королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия). В первые годы XX века в результате серии Сиамо-Британских соглашений о границах территория султаната вошла в состав Сиама. Сепаратистские движения различного толка неоднократно возникали в регионе, получившем неофициальное название "крайнего юга". Нынешний всплеск активности сепаратистских группировок начался в 2004 году. За 14 лет конфликта в регионе в результате взрывов самодельных бомб, обстрелов и перестрелок погибли более 6,7 тысячи человек, большинство – гражданские лица, как буддисты, так и мусульмане.