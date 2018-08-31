На Украине запретили французскую вакцину с маркировкой на русском языке

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать французскую вакцину для профилактики дифтерии и столбняка с маркировкой на русском языке, соответствующий документ опубликован на официальном сайте.
По данным Госсслужбы, решение о запрете принято в связи с тем, что вакцину ввезли на Украину с нарушением требований законодательства. Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
Дифтерия — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то также возможно развитие крупа — закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком, особенно у детей.
Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном, заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, что приводит к параличу или даже смерти больного. Полиомиелит относится к числу неизлечимых инфекционных заболеваний.
Коклюш — опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, опасен для детей младше 2 лет.