Сотрудники СК, расследующие гибель журналистов, закончили работу в ЦАР

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета, расследующие гибель троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), завершили имевшиеся на данный момент задачи в рамках расследования в республике, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.

"Да, представители СК вчера, насколько я понял, вернулись в Москву. Завершена часть задач в рамках расследования, которые были на данный момент – это ознакомление с материалами центральноафриканского следствия, дополнительные допросы свидетелей и получение информации с телефона и ноутбука, которые остались", — сказал Токмаков.

По его словам, "результаты их пребывания покажут, есть ли необходимость еще туда приезжать".

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.