Россия будет сопровождать процесс примирения в ЦАР, заявили в МИД

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия продолжит плотное сопровождение процесса национального примирения в Центральноафриканской Республике, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, 27-28 августа в Хартуме прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс "Селека" и "Антибалака". Как отметили в МИД РФ, по итогам контактов была подписана Хартумская декларация, в которой объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.

Кроме этого, 29 августа спецпредставитель министра иностранных дел России Константин Шувалов провел встречу с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, который выразил признательность руководству РФ за проделанную работу.

"Российская Федерация, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН и участником Международной группы поддержки ЦАР, намерена продолжать плотное сопровождение начавшегося в этой стране процесса национального примирения, действуя в координации с руководством Республики Судан, Африканским союзом, а также на площадке ООН и её Совета Безопасности", — сообщили в МИД РФ.

В министерстве добавили, что оказанное Россией содействие идет в русле усилий африканского сообщества, которое вносит решающий вклад в разблокирование кризисных ситуаций в Африке в соответствии со сформулированным Африканским союзом принципом – "африканским проблемам – африканское решение".

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.