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Россия призвала США "остановить бесчинства" подопечных в Азовском море‍

(обновлено: 12:03 31.08.2018)
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© AFP 2018 / Alexander KhudoteplyБереговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря. Архивное фотоБереговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне призвало США перестать заступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных". Так дипломаты ответили на призыв Госдепартамента "прекратить кошмарить международное судоходство" в Керченском проливе и в Азовском море.

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
"Жизнь в Зазеркалье". Депутат ГД о планах Киева по Азовскому морю
Ранее в американском ведомстве заявили, что действия Москвы мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине.

Российские дипломаты выразили недоумение тем, что Госдеп "озаботился легитимными остановками" для проверок судов — именно остановками, а не задержаниями и арестами.

Также в посольстве указали на то, что представитель ведомства Хизер Науэрт из "сотен" судов не назвала ни одного. По словам дипломатов, этот факт важен для понимания присущей США политики двойных стандартов.

При этом дипломаты обратили внимание на то, что в Вашингтоне не упомянули о захвате украинскими пограничниками российского траулера "Норд" и о блокировании силовиками в херсонском порту российского танкера "Механик Погодин".

США как мировой жандарм

Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower)
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Cole Keller
Авианосец "Эйзенхауэр" в Азовском море: стратегия Украины украдена из игры
Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, США должны прекратить быть мировым жандармом и "поощрять украинских пособников, которые дестабилизируют обстановку".

Депутат призвал власти США занять конструктивную позицию.

"Призывы нашей страны не остаются безответными, потому что Россия сегодня представляет собой мощное государство с мощными вооруженными силами и патриотически настроенным народом", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По словам Швыткина, Россия не может быть в стороне от тех незаконных действий со стороны Украины, которые поощряют США.

Позиции сторон

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
"Напоминает пиратство". Как Киев действует на Азовском и Черном морях
Киев предъявляет Москве претензии в создании препятствий судоходству в Азовском море, а именно в том, что она блокирует заходы судов, направляющихся в украинские порты. На Украине отмечают, что таким образом задержано свыше 150 украинских судов.

Ранее президент Петр Порошенко поручил МИД представить предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.

Как считает глава МИД Павел Климкин, вопрос урегулирования ситуации в Азовском море нужно решать не только юридически, нужно быть готовыми дать отпор.

"Одно из важных средств, которые у нас есть — это то, что мы продолжаем арбитраж по конвенции морского права", — сказал он.

Со своей стороны, крымское погрануправление ФСБ отмечало, что проверки иностранных судов осуществляются в полном соответствии с международным морским правом, и у судовладельцев нет каких-либо претензий и замечаний.

В Минприроды состоялось совещание на тему борьбы с браконьерством
© РИА Новости / Виталий Аньков
Эколог сообщил о разгуле украинских браконьеров в Азовском море

Задержания российских судов

Со своей стороны украинские власти неоднократно задерживали российские судна. Так, в марте пограничники задержали российский траулер "Норд", который находился в этот момент в украинской части территориальных вод Азовского моря. Все члены экипажа являются россиянами, но Киев счел их украинскими гражданами. Капитану "Норда" грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Десятого августа власти Украины задержали еще одно российское судно — "Механик Погодин". Экипаж неоднократно пресекал попытки неизвестных проникнуть на судно. В Киеве заявили, что судно могут задержать на три года.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Роман Романов
Может Азовское море сделать внутренним морем РФ? Ведь до этого чуть-чуть осталось)
11:59
31.08.2018
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