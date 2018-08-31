Депутат ГД: США поощряют дестабилизирующие действия Украины в Азовском море

Посольство РФ призвало США не вступаться за "подопечных" в Азовском море. Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, будет ли услышан этот призыв.

Российское посольство в Вашингтоне призвало США перестать заступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных". Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

Таким образом посольство ответило на заявление госдепартамента США.

Представитель Госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что "Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе". Она отметила, что "Россия задержала с апреля сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов". В госдепартаменте полагают, что это мешает морскому транзиту и представляет собой дополнительные примеры кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того, Госдеп обвинил Москву в нарушении международных норм.

Российские дипломаты выразили недоумение в связи с тем, что госдепартамент США "озаботился легитимными остановками" для проверок судов — именно остановками, а не задержаниями и арестами. Также они указали на то, что представитель ведомства Хезер Науэрт из "сотен" судов не назвала ни одного. По словам дипломатов, этот факт важен для понимания присущей США политики двойных стандартов.

При этом дипломаты обратили внимание на то, что в Вашингтоне не упомянули о захвате украинскими пограничниками российского траулера "Норд" и о блокировании силовиками в херсонском порту российского танкера "Механик Погодин".

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ситуацию.

"США должны прекратить быть мировым жандармом и поощрять украинских пособников, которые нарушают нормы международного права и дестабилизируют обстановку. США говорят, что они заинтересованы в обеспечения стабильности, но вместе с тем их действия говорят об обратном. Они поощряют дестабилизирующие действия украинских властей, пришедших к власти после переворота, и это недопустимо. Поэтому призываем власти США прекратить данные действия и занять конструктивную позицию. Призывы нашей страны не остаются безответными, потому что Россия сегодня представляет собой мощное государство с мощными вооруженными силами и патриотически настроенным народом. Надеюсь, что США отреагируют в позитивном плане, хотя в этой части есть серьезные сомнения. Но мы не можем быть в стороне от тех незаконных действий со стороны украинских властей, которые поощряют США. Надеемся, что у них возобладает разум", — сказал Юрий Швыткин.

Киев предъявляет Москве претензии в создании препятствий судоходству в азовской акватории, а именно в том, что она блокирует заходы судов, направляющихся в украинские порты. Киев отмечает, что таким образом задержано свыше 150 украинских судов.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники во время осмотра украинских судов в Азовском море протоколы не нарушают.

Со своей стороны, крымское погрануправление ФСБ отмечало, что проверки иностранных судов осуществляются в полном соответствии с международным морским правом, и у судовладельцев нет каких-либо претензий и замечаний.