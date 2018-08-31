БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости, Александр Шишло. В Евросоюзе считают, что в случае заключения глобального и юридически обязывающего соглашения между Сербией и Косово посредник переговоров – глава дипломатии ЕС Федерика Могерини может претендовать на Нобелевскую премию мира, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"В ЕС считают, что в случае заключения соглашения Могерини вместе с (президентом Сербии Александром) Вучичем и (главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом) Тачи могут претендовать на получение Нобелевской премии мира", — сказал собеседник агентства.

В ЕС рассчитывают, что глобальное соглашение между Сербией и Косово будет заключено к весне 2019 года. Очередная встреча между президентом Сербии Александром Вучичем и президентом самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи по вопросу нормализации отношений намечена при посредничестве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на 7 сентября в Брюсселе.

Хашим Тачи заявил ранее, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем.

Однако позднее Тачи, спикер парламента Кадри Весели, премьер Рамуш Харадинай и заместители главы правительства самопровозглашенной республики Косово на внеплановой встрече решили не рассматривать обмен территорией с властями Сербии на предстоящих переговорах в Брюсселе, сообщил журналистам Харадинай.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.