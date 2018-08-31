Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года. Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов, была ранена жительница села Коминтерново, в Николаевке сгорел дом.