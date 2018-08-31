В Камбодже австралийский кинорежиссер получил шесть лет тюрьмы за шпионаж

БАНГКОК, 31 авг – РИА Новости. Австралийский кинорежиссер-документалист Джеймс Рикетсон, арестованный в Камбодже в июне 2017 года за использование дрона для съемок массового оппозиционного митинга, в пятницу приговорен судом Пномпеня к 6 годам тюрьмы за шпионаж, сообщает из столицы Камбоджи австралийский телеканал ABC.
В течение 14 месяцев следствия и судебного процесса в суде первой инстанции Рикетсон отказывался признать себя виновным, выкрикивал в зале суда заявления для СМИ о своей невиновности, и постоянно предлагал прокуратуре Камбодже сообщить суду и ему, на какую именно страну он работал в качестве шпиона. Кинорежиссер может обжаловать приговор суда первой инстанции в апелляционном суде Камбоджи в течение 30 дней, говорится в сообщении.
Рикетсона арестовали в Пномпене в июне 2017 года во время массового митинга оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи, когда он использовал дрон с видеокамерой для съемки самого митинга и действий камбоджийской полиции по отношению к митингующим. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже на неназванное иностранное государство и попытках нелегальной видеосъемки секретных объектов камбоджийской армии и полиции. Следователи нашли в его компьютере переписку с руководством камбоджийской оппозиции, в которой режиссер выражал симпатию в отношении оппозиции и резко критиковал правящую Народную партию Камбоджи.
В сентябре 2017 года несколько руководителей Партии национального спасения Камбоджи были обвинены в государственной измене и подготовке "цветной революции" с помощью и в интересах США. Руководитель партии был арестован на основании его собственных признаний в международных СМИ о его связях с США и помощи США в продвижении его карьеры политика.
Оппозиционная партия по решению Верховного суда была распущена в ноябре 2017 года. На всеобщих выборах в июле 2018 года Народная партия Камбоджи одержала победу, получив все 125 парламентских депутатских мандатов при 83-процентной явке избирателей на избирательные участки.