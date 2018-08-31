Число жертв ДТП с участием автобуса в США выросло до семи человек

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Число жертв ДТП с участием автобуса и грузовой фуры в американском штате Нью-Мексико выросло до семи, несколько десятков человек пострадали, сообщила местная полиция.

Ранее сообщалось о четверых погибших.

В заявлении на сайте правоохранителей штата говорится, что из-за лопнувшей шины фура вылетела через разделительную полосу шоссе и врезалась в ехавший навстречу автобус компании Greyhound.

В автобусе находилось около 50 пассажиров, почти все они были госпитализированы с травмами разной тяжести. Еще нескольким пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия.