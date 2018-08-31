Россия призвала США не вступаться за подопечных в Азовском море

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне призвало США перестать заступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных". Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

Посольство ответило таким образом на призыв госдепартамента "прекратить кошмарить международное судоходство" Керченском проливе и Азовском море. В американском ведомстве считают, что действия Москвы мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине. Также Госдепартамент обвинил Россию в нарушении международных норм.

Дипломаты выразили недоумение тем, что госдеп "озаботился легитимными остановками" для проверок судов — именно остановками, а не задержаниями и арестами.

Также они указали на то, что представитель ведомства Хизер Науэрт из "сотен" судов не назвала ни одного. По словам дипломатов, этот факт важен для понимания присущей США политики двойных стандартов.

"Госдеп сознательно ушел от этого", — отметили в диппредставительстве.

При этом дипломаты обратили внимание на то, что в Вашингтоне не упомянули о захвате украинскими пограничниками российского траулера "Норд" и о блокировании силовиками в херсонском порту российского танкера "Механик Погодин".

В посольстве подчеркнули, что подобные обвинения нужны для того, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека как в самих Соединенных Штатах, так и в странах-сателлитах. Они упомянули об аресте американскими властями россиянки Марии Бутиной.

Посольство призвало американских коллег приступить к предметному диалогу по проблеме россиян, содержащихся в местах заключения в США.

Обвинения в адрес России

Украина предъявляет России претензии в создании препятствий судоходству в азовской акватории, а именно в том, что она блокирует заходы судов, направляющихся в украинские порты. Киев отмечает, что таким образом задержано свыше 150 украинских судов.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники во время осмотра украинских судов в Азовском море протоколы не нарушают.

Со своей стороны, крымское погрануправление ФСБ отмечало, что проверки иностранных судов осуществляются в полном соответствии с международным морским правом, и у судовладельцев нет каких-либо претензий и замечаний.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел разработать предложения по разрешению ситуации. Министр Павел Климкин выступил с призывом "дать отпор" действиям Москвы в районе Азовского моря.

Во вторник Киев объявил о намерении увеличить количество кораблей в Азовском море.

Задержания российских судов

Украинские пограничники в марте задержали российский траулер "Норд", который находился в этот момент в украинской части территориальных вод Азовского моря. Все члены экипажа являются россиянами, но Киев счел их украинскими гражданами.

Двум морякам с судна удалось вернуться в Крым через Белоруссию, однако семь были сняты с рейса в Минск. В среду административные дела против них закрыли.

В четверг украинская прокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против капитана "Норда", ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Комментируя задержание "Норда", в Москве назвали действия Киева морским терроризмом.

Десятого августа власти Украины задержали еще одно российское судно — "Механик Погодин". Экипаж неоднократно пресекал попытки неизвестных проникнуть на судно. В Киеве заявили, что судно могут задержать на три года.

Объясняя причину таких действий, Киев заявляет, что строительство судно финансировала фирма "ВЭБ-Лизинг", против которой на Украине введены санкции.

Дело Бутиной

Американские власти задержали в июле россиянку Марию Бутину. Она обвиняется в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте, а также в работе иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Суд арестовал Бутину. До 17 августа ее содержали в вашингтонской тюрьме, после чего перевели в тюрьму Александрии близ столицы. Следующее заседание назначено на 10 сентября.

В суде Бутина заявила, что невиновна.