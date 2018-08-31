Районы учений ВМФ и ВКС в Средиземноморье объявили опасными для судоходства

Гвардейский ракетный крейсер во время учений в Средиземном море. Архивное фото

Гвардейский ракетный крейсер во время учений в Средиземном море. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Районы проведения учений Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России в Средиземном море, которые пройдут с 1 по 8 сентября, объявлены временно опасными для судоходства и авиасообщения, сообщил на брифинге главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

"Хочу отметить, что в целях неукоснительного выполнения норм международного права, а также обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов районы проведения учения заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства и полетов авиации", — заявил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что после окончания мероприятия участвующие в нем силы возвратятся в пункты постоянного базирования.

Учения в Средиземноморье

По словам Королева, в учениях задействуют 26 кораблей и 34 летательных аппарата. К ним привлекаются корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации.

Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота.

В рамках учений пройдут полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолетов Су-30СМ морской авиации.

Королев подчеркнул, что предстоит отработать задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также провести практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Реакция Пентагона

В министерстве обороны США рассчитывают, что российские корабли будут вести себя "безопасно и профессионально" в ходе сентябрьских учений в Средиземном море.

"Мы в курсе сообщения СМИ о российских учениях. ВМС США традиционно присутствуют в Средиземном море и на мировых морских путях, и, как и любая другая страна, мы свободно действуем в международных водах", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.