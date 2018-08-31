Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Дональд Трамп не исключил, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию, если ей не удастся измениться к лучшему.
"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", — заявил президент в интервью Блумберг.
Инициатива Трампа
Согласно опубликованной на портале Axios в начале июля информации, администрация США намерена внести законопроект, который позволит игнорировать требования Всемирной торговой организации. Если документ примут, то президент получит право вводить пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, не нуждаясь в одобрении конгресса.
Также новая норма позволит игнорировать базовые принципы ВТО. Как заявил источник в законодательном органе, принятие документа равносильно выходу страны из организации.
Намерение реформировать ВТО
Трамп спустя три недели после этой публикации встретился с руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Президент по итогам переговоров пообещал, что США и ЕС приступят к совместной работе над реформой ВТО.
В феврале Трамп назвал Всемирную торговую организацию "катастрофой", которая делает почти невозможным осуществление деловой активности для его страны. По его словам, в частности, "США теряют много денег в пользу Мексики и Канады".