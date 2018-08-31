Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Дональд Трамп не исключил, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию, если ей не удастся измениться к лучшему.

"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", — заявил президент в интервью Блумберг.

Инициатива Трампа

Трамп добавил, что в ВТО с Соединенными Штатами на протяжении многих лет "очень плохо" обращаются.

Согласно опубликованной на портале Axios в начале июля информации, администрация США намерена внести законопроект, который позволит игнорировать требования Всемирной торговой организации. Если документ примут, то президент получит право вводить пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, не нуждаясь в одобрении конгресса.

Также новая норма позволит игнорировать базовые принципы ВТО. Как заявил источник в законодательном органе, принятие документа равносильно выходу страны из организации.

Намерение реформировать ВТО

Трамп спустя три недели после этой публикации встретился с руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Президент по итогам переговоров пообещал, что США и ЕС приступят к совместной работе над реформой ВТО.

Кроме того, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз станут бороться с "нечестными действиями" в торговле. Они, в частности, привели обширные список таких действий, которые Вашингтон приписывают Пекину, — вынужденный трансфер технологий, кража интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и искажения на рынке, созданные госкомпаниями и затовариванием. Однако при этом Трамп Китай напрямую не стал упоминать.

В феврале Трамп назвал Всемирную торговую организацию "катастрофой", которая делает почти невозможным осуществление деловой активности для его страны. По его словам, в частности, "США теряют много денег в пользу Мексики и Канады".