РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Немецкая газета объяснила, почему Европе нельзя отказываться от СП-2

(обновлено: 05:55 31.08.2018)
041960
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фотоТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Страны Европы не должны идти на поводу у США и отказываться от газопровода "Северный поток-2", пишет обозреватель немецкой газеты Die Zeit Тео Зоммер.

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
В Латвии опасаются конфликта между Европой и США из-за "Северного потока-2"
По его мнению, Германия не должна становиться заложником президента США и отказываться от строительства газопровода. У этого проекта есть много преимуществ, которые пойдут на пользу Европе, подчеркнул он.
Зоммер отмечает, что все, кто придает "Северному потоку-2" политический подтекст, должны понять, что он никак не поставит Европу в зависимость от российского газа.

В настоящее время только 40% необходимого Германии газа завозится из России, остальное поставляют Нидерланды, Норвегия и другие страны. Российской нефти на рынке Германии чуть больше 36 процентов. При этом, добавляет автор, в 1990 году из России поставки сырья были куда масштабнее.

Помимо этого, Германия и весь ЕС нуждаются в увеличении поставок, потому в других странах наблюдается спад производства, а Россия проявила себя как надежный поставщик, даже в период холодной войны.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в Котке. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Эксперт рассказал, почему ряд стран ЕС захочет заменить российский газ
Зоммер также добавил, что в Европе хорошо развита газовая инфраструктура, построено 30 терминалов для приема сжиженного газа, налажены реверсные поставки и продолжает осуществляться диверсификация источников энергоснабжения. Кроме того, по мнению автора, главный противник этого проекта, Украина, может запросто решить вопрос транзита газа по своей территории — для этого Петру Порошенко достаточно выработать "реалистичный настрой".

Обозреватель подчеркивает, что американский СПГ, который так сильно хотят поставлять США, стоит на 25 процентов выше российского газа, поэтому у Европы нет какой либо политической и экономической причины отказываться от "Северного потока-2".

При этом Зоммер выражает опасения из-за действий Дональда Трампа. Его необоснованные санкционные угрозы только вредят странам ЕС, а потребители Европы вскоре почувствуют на себе весь "ужас" его действий в виде серьезного повышения цен, отметил он.

В порту Висбю на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
WSJ анонсировала новые санкции США против "Северного потока — 2"
"При непостоянном и вспыльчивом Трампе Америка стала ненадёжным партнёром. Беспокойный любитель написать твит с утра пораньше может с лёгкостью оставить нас без сжиженного газа, если им вдруг вновь овладеет антинемецкий приступ", — подчеркивает Зоммер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок СПГ (сжиженный природный газ).

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена