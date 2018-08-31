Немецкая газета объяснила, почему Европе нельзя отказываться от СП-2

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Страны Европы не должны идти на поводу у США и отказываться от газопровода "Северный поток-2", пишет обозреватель немецкой газеты Die Zeit Тео Зоммер.

По его мнению, Германия не должна становиться заложником президента США и отказываться от строительства газопровода. У этого проекта есть много преимуществ, которые пойдут на пользу Европе, подчеркнул он.Зоммер отмечает, что все, кто придает "Северному потоку-2" политический подтекст, должны понять, что он никак не поставит Европу в зависимость от российского газа.

В настоящее время только 40% необходимого Германии газа завозится из России, остальное поставляют Нидерланды, Норвегия и другие страны. Российской нефти на рынке Германии чуть больше 36 процентов. При этом, добавляет автор, в 1990 году из России поставки сырья были куда масштабнее.

Помимо этого, Германия и весь ЕС нуждаются в увеличении поставок, потому в других странах наблюдается спад производства, а Россия проявила себя как надежный поставщик, даже в период холодной войны.

Зоммер также добавил, что в Европе хорошо развита газовая инфраструктура, построено 30 терминалов для приема сжиженного газа, налажены реверсные поставки и продолжает осуществляться диверсификация источников энергоснабжения. Кроме того, по мнению автора, главный противник этого проекта, Украина, может запросто решить вопрос транзита газа по своей территории — для этого Петру Порошенко достаточно выработать "реалистичный настрой".

Обозреватель подчеркивает, что американский СПГ, который так сильно хотят поставлять США, стоит на 25 процентов выше российского газа, поэтому у Европы нет какой либо политической и экономической причины отказываться от "Северного потока-2".

При этом Зоммер выражает опасения из-за действий Дональда Трампа. Его необоснованные санкционные угрозы только вредят странам ЕС, а потребители Европы вскоре почувствуют на себе весь "ужас" его действий в виде серьезного повышения цен, отметил он.

"При непостоянном и вспыльчивом Трампе Америка стала ненадёжным партнёром. Беспокойный любитель написать твит с утра пораньше может с лёгкостью оставить нас без сжиженного газа, если им вдруг вновь овладеет антинемецкий приступ", — подчеркивает Зоммер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок СПГ (сжиженный природный газ).