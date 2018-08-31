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Опубликованы расшифровки бесед Ельцина с Клинтоном о Путине‍

(обновлено: 06:22 31.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкБорис Ельцин и Билл Клинтон. Архивное фотоБорис Ельцин и Билл Клинтон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На сайте библиотеки Билла Клинтона опубликованы расшифровки телефонных переговоров Бориса Ельцина и его американского коллеги в 1999 году, из которых следует, что первый президент России лично сообщил Клинтону о выборе своим преемником Владимира Путина.

Анатолий Александрович Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Ельцин в ходе беседы, состоявшейся 8 сентября, выразил уверенность, что новый лидер страны получит поддержку граждан.

Первый российский президент признался, что ему потребовалось много времени, чтобы обдумать, кто может в 2000 году возглавить страну. Некоторое время он не мог найти ни одного кандидата.

"В конце концов я наткнулся на него, это Путин", — сообщил Клинтону Ельцин.

Как рассказал первый российский президент, он изучил биографию Путина, его связи и интересы, после чего понял, что он — надежный человек, хорошо разбирающийся в своей сфере ответственности.

Положительными качествами Путина Ельцин назвал то, что он "обстоятельный и сильный", а также "очень общительный".

По словам Ельцина, он был уверен, что его американский коллега убедится в том, что новый лидер страны будет "высококвалифицированным партнером".

Второй разговор

Спустя два месяца, 19 ноября, Ельцин высказал уверенность, что именно Путин займет пост президента России.

"Конечно, Путин. Он будет преемником Ельцина. Он демократ и знает Запад", — ответил он на вопрос Клинтона насчет того, кто одержит победу на президентских выборах.

Борис Ельцин. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Клинтон уже успел тогда пообщаться с Путиным на саммите АТЭС в Окленде. По словам американского лидера, он произвел на него впечатление очень умного человека. Ельцин в ответ отметил, что Путин обладает "внутренним стержнем" и сделает все возможное в рамках закона, чтобы победить.

"И он победит. Вы будете вместе работать", — подчеркнул Ельцин, пообещав, что он продолжит линию предшественника на развитие демократии и экономики, а также расширит контакты России.

"У него есть энергия и ум, чтобы преуспеть", — отметил первый президент.

Смена руководства

Ельцин назначил Путина исполняющим обязанности премьер-министра девятого августа 1999 года, назвав его в тот же день своим преемником. 16 августа Госдума утвердила Путина  в должности главы правительства.

Тридцать первого декабря Ельцин объявил об уходе в отставку, после чего Путин стал исполняющим обязанности президента. 26 марта он победил на выборах в первом туре.

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