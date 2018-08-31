США надеются на "безопасное" поведение России на учениях в Средиземном море

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. В министерстве обороны США рассчитывают, что российские корабли будут вести себя "безопасно и профессионально" в ходе предстоящих в сентябре учений в Средиземном море.

"Мы в курсе сообщения СМИ о российских учениях. ВМС США традиционно присутствуют в Средиземном море и на мировых морских путях, и, как и любая другая страна, мы свободно действуем в международных водах. Таким образом, мы ожидаем, что российские корабли в Средиземном море будут вести себя безопасно (для окружающих) и профессионально в соответствии с международными нормами и практикой", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

В четверг в Минобороны РФ сообщили, что в учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море с 1 по 8 сентября примут участие более 25 кораблей и судов во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" и 30 самолетов, в том числе Ту-160. По плану учения в Средиземном море группировка отработает комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению. Данные учения станут самыми крупными с момента начала российской военной операции в Сирии в 2015 году.