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Россия призвала США оставить "бесчинствующих на Азовском море подопечных"

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Август 2018 (49)
(обновлено: 04:47 31.08.2018)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост. Архивное фотоКрымский мост. Архивное фото
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Посольство России в США призвало американские власти прекратить вступаться за "бесчинствующих на Азовском море подопечных", говорится в заявлении диппредставительства в ответ на призыв госдепа "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе.

Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Госдеп в лице официального представителя Хезер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого", — заявили в посольстве.

При этом, как отмечается, американская сторона не упоминает о захвате российского траулера "Норд" украинскими пограничниками и о блокировании украинскими силовиками в порту Херсона российского танкера "Механик Погодин".

Подобные обвинения призваны отвлечь внимание от нарушений прав человека как в самих США, так и в странах-сателлитах, заявили дипломаты, напомнив в этой связи об аресте россиянки Марии Бутиной.

В посольстве призвали начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах.

Ситуация в Азовском море

Киев обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море — в блокировании заходов судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они простаивают, а их владельцы несут потери. Украинская сторона отмечает, что задержаны уже более 150 украинских судов.

Замглавы Елена Зеркаль заявляла при этом, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В свою очередь, крымское погрануправление ФСБ, неоднократно отмечало, что проверки иностранных судов проводятся в полном соответствии с международным морским правом, и у судовладельцев нет замечаний и претензий.

Петр Порошенко поручил МИДу разработать предложения по разрешению ситуации. Глава ведомства Павел Климкин, в свою очередь, призвал "дать отпор" действиям России в акватории.

Во вторник в Киеве сообщили, что планируется усилить группировку кораблей в Азовском море. Комментируя эти заявления, депутат Госдумы Александр Ющенко  отметил, что украинские власти живут в виртуальном мире, так как абсолютный произвол в отношении мирных рыбаков происходит с украинской стороны.

Задержание российских судов

В марте украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". Оно находилось в украинской части территориальных вод Азовского моря. Все члены экипажа были россиянами, однако Киев счел их гражданами Украины.

Два моряка с "Норда" смогли вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. В среду административные дела против них были закрыты. При этом капитану "Норда" грозит до пяти лет лишения свободы. В четверг украинская прокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против него.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Российские власти, комментируя задержание "Норда", назвали действия Киева морским терроризмом.

Позже, десятого августа, украинские власти задержали еще одно российское судно — "Механик Погодин". При этом экипаж неоднократно пресекал попытки неизвестных лиц проникнуть на судно с целью проведения "инспекции". В Киеве отмечают, что судно могут задержать на три года.

Причиной своих действий власти Украины называют тот факт, что строительство судно финансировала лизинговая компания "ВЭБ-Лизинг", против которой Киев ввел санкции.

В Совете Федерации действия Киева назвали "игрой с огнем" и пообещали жесткие ответные меры, если судно не будет разрешено покинуть херсонский порт.

Арест Марии Бутиной

Бутину задержали в июле, обвинив ее в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. В суде она заявила о своей невиновности.

Мария Бутина. Архивное фото
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
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Судья постановил арестовать Бутину. До 17 августа ее содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии близ столицы. Следующее заседание по делу должно состояться 10 сентября.

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