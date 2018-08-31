Boeing получил заказ на поставку ВМС США первых беспилотников-заправщиков

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Пентагон заключил с компанией Boeing контракт на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования MQ-25 Stingray ("Скат"), говорится в сообщении минобороны США.

Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.

Разработка этой машины уже ведется. Как говорится в пресс-релизе компании Boeing, сейчас ведется подготовка к первому полету опытного образца. На сайте компании размещены фотографии и короткие видео, дающие представление о внешнем виде заправщика.

Его размер сопоставим с размерами истребителя. Фюзеляж приплюснут сверху и снизу. Дополняют его узкие крылья и V-образное хвостовое оперение, поверхности которого расположены под очень небольшим углом к горизонтали. Сверху – трапециевидное отверстие воздухозаборника.

Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin, говорится в сообщении компании.