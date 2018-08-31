В Калифорнии демократ раскритиковал сеть фастфуда за помощь республиканцам

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Лидер Демократической партии США в штате Калифорния Эрик Бауман призвал бойкотировать местную сеть быстрого питания In-N-Out, которая сделала пожертвование в фонд Республиканской партии.

Ранее журнал Los Angeles обратил внимание на то, что In-N-Out пожертвовала республиканцам 25 тысяч долларов.

"Десятки тысяч долларов пожертвованы Республиканской партии Калифорнии… Время объявить бойкот In-N-Out — пусть (президент США Дональд) Трамп и его дружки поддерживают этих негодяев", — написал Бауман в Twitter.

Калифорния традиционно поддерживает демократов. Как отмечает журнал, в 2018 году республиканцы "играют в защите" даже в тех районах штата, где они продолжительное время занимают места в местных органах самоуправления.