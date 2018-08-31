СБУ рассказала о поимке пророссийских агитаторов, "вмешивавшихся в выборы"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. СБУ заявила, что заблокировала в Днепропетровской области деятельность группы "агитаторов", которых российские спецслужбы якобы привлекли к подготовке "вмешательства" в выборы президента Украины посредством деятельности в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что российские спецслужбы привлекли к "сотрудничеству" жителей Днепра, Кривого Рога и Никополя, которые являются администраторами групп в социальных сетях", — говорится в заявлении.

По версии СБУ, спецслужбы России поставили им задание "подготовить плацдарм" для воздействия на ход президентских выборов "путем манипулирования общественным мнением интернет-пользователей".

Кроме того, отмечается, что "провокаторы" должны были искать блогеров и активных пользователей соцсетей, которые за денежное вознаграждение должны были бы публиковать политические новости из России, а также привлекать подставных лиц для регистрации сайтов в украинском сегменте интернета.

"Исполнители должны были "перекручивать" новости для дискредитации органов государственной власти и местного самоуправления и создать в социальных сетях группы якобы патриотического направления. На этих ресурсах была запланирована публикация деструктивных материалов, в том числе с призывами к насильственному изменению конституционного строя Украины и нарушения ее территориальной целостности", — заявили в СБУ.

В сообщение встроен видеоролик, где трое неназванных мужчин со скрытыми мозаичной графикой лицами рассказывают о том, как действовали по заданию "российских агентов".

Открыто уголовное производство о совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины, собираются доказательства для привлечения фигурантов к ответственности.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Россия уже начала "активно вмешиваться" в выборы на Украине через социальные сети. По его словам, Москва "уже хорошо набила себе руку", якобы вмешавшись в референдум в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и в референдум по Brexit.