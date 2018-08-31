СБУ рассказала о поимке пророссийских агитаторов, "вмешивавшихся в выборы"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. СБУ заявила, что заблокировала в Днепропетровской области деятельность группы "агитаторов", которых российские спецслужбы якобы привлекли к подготовке "вмешательства" в выборы президента Украины посредством деятельности в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии СБУ, спецслужбы России поставили им задание "подготовить плацдарм" для воздействия на ход президентских выборов "путем манипулирования общественным мнением интернет-пользователей".
Кроме того, отмечается, что "провокаторы" должны были искать блогеров и активных пользователей соцсетей, которые за денежное вознаграждение должны были бы публиковать политические новости из России, а также привлекать подставных лиц для регистрации сайтов в украинском сегменте интернета.
В сообщение встроен видеоролик, где трое неназванных мужчин со скрытыми мозаичной графикой лицами рассказывают о том, как действовали по заданию "российских агентов".
Открыто уголовное производство о совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины, собираются доказательства для привлечения фигурантов к ответственности.
Ранее Петр Порошенко заявил, что Россия уже начала "активно вмешиваться" в выборы на Украине через социальные сети. По его словам, Москва "уже хорошо набила себе руку", якобы вмешавшись в референдум в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и в референдум по Brexit.