На похороны Маккейна придет его 106-летняя мать

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На похороны сенатора Джона Маккейна придет его 106-летняя мать Роберта, сообщила корреспондент NBC в Белом доме Андреа Митчелл в Twitter.

По словам журналистки, Роберта Маккейн хорошо себя чувствует, несмотря на то, что отсутствовала на поминальной службе в Аризоне 29 августа.

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга, диагностированного около года назад. Его похороны пройдут второго сентября на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. За день до смерти политика стало известно, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.