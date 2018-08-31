Госдеп призвал Россию не преследовать суда Украины в Азовском море‍

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Госдеп призвал Россию "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе".

По словам американских дипломатов, Россия создает "угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе". В Госдепе также сообщили, что российская сторона якобы задержала 16 судов, которые пытались достичь украинских портов.

В ведомстве также отметили, что действия России якобы мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине.

Ситуация в Азовском море

Киев обвиняет Россию в блокировании заходов судов, следующих в украинские порты. Кроме того, украинские власти обвинили российскую сторону в задержке более 150 иностранных судов. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль отмечала, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ, в свою очередь, многократно отмечало, что проверки иностранных судов осуществляются в полном соответствии с международным морским правом. При этом российские пограничники отмечают, что судовладельцы не имеют замечаний и претензий по этому поводу.

Президент Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству страну разработать предложения по разрешению ситуации в Азовском море. Глава МИД Павел Климкин, в свою очередь, призвал "дать отпор" действиям России в акватории моря.

Кроме того, во вторник на Украине сообщили, что намерены увеличить группировки кораблей в Азовском море. Комментируя планы Киева, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что украинские власти живут в виртуальном мире, поскольку абсолютный произвол в отношении мирных рыбаков происходит со стороны Украины.

Задержание российских судов

В марте этого года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". Оно находилось в украинской части территориальных вод Азовского моря. Все члены экипажа были россиянами, однако Киев счел их гражданами Украины.

Два моряка с судна смогли вернуться в Крым через Белоруссию, семерых же сняли с рейса в Минске. В среду закрыли административные дела против них.

Капитану же "Норда" грозит до пяти лет лишения свободы. В четверг украинская прокуратура завершила досудебное расследование дела против него.Российские власти, комментируя задержание судна, назвали действия Киева морским терроризмом.

Кроме того, десятого августа украинские власти задержали другое российское судно – "Механик Погодин". При этом экипаж неоднократно пресекал попытки неизвестных лиц проникнуть на судно с целью проведения "инспекции". В Киеве отмечают, что "Механик Погодин" могут задержать на три года. Причиной задержания украинские власти называют тот факт, что строительство судно финансировала лизинговая компания "ВЭБ-Лизинг", против которой Киев ввел санкции.

В Совфеде действия Украины назвали "игрой с огнем" и пообещали жесткие ответные меры, если Киев не позволит судну покинуть порт в Херсоне.