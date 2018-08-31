Россия заблокировала принятие доклада по КНДР в Совбезе ООН

ООН, 31 авг — РИА Новости. Постпредство России в ООН заморозило принятие доклада Комитета 1718, занимающегося вопросами санкций в отношении КНДР, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы заблокировали доклад Комитета 1718 (по КНДР — ред.), так как мы не согласны с определенными положениями доклада и тем, как идет работа над ним, я не буду уточнять, так как доклад еще не опубликован и пока конфиденциален", — сказал Небензя.

"Причина в нескольких вопросах и моментах, которые из-за конфиденциальности доклада я не могу раскрывать", — объяснил причину позиции России глава постпредства.

Он отметил, что "мы и другие делегации, сильно обеспокоены регулярными утечками информации из Комитета (по вопросу КНДР) в открытый интернет и СМИ".

"Мы запросили расследование этих случаев в комитете, но некоторые члены не высказали особого желания, поэтому мы будем делать это самостоятельно", — добавил Небензя.

Комитет 1718 по санкциям в отношении Северной Кореи проведет еще одну встречу в пятницу для неофициальных консультаций и попробует устранить пробелы в докладе группы, который Россия заморозила, сообщила глава постпредства Великобритании Карен Пирс.

Она также сказала, что их миссия выступает за обнародование этого доклада, чтобы "все посмотрели, что там нет ничего, чему можно возражать".