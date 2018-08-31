Премьер-министр Ирака уволил советника по нацбезопасности

КАИР, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отправил в отставку советника по национальной безопасности и главу шиитского народного ополчения страны ("Аль-Хашд аш-Шааби") Фалеха аль-Файяда, сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на указ главы кабмина.

Аль-Файяд также отстранен от руководства Службой национальной безопасности Ирака.

Согласно тексту указа, цитируемого телеканалом, аль-Файяд был отправлен в отставку в связи с его "вовлеченностью в политическую и партийную деятельность, что противоречит его работе в такой чувствительной сфере как сфера безопасности".

"Аль-Хашд аш-Шааби" было создано летом 2014 года, после того как боевики ИГ* захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. По данным руководства шиитских ополченцев, под ружьем в ополчении состоит свыше 100 тысяч человек. Отдельные отряды получившей правительственный статус организации участвуют в боях в ряде сирийских городов на стороне официального Дамаска.

* Террористическая организация, запрещенная в России