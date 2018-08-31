Разграбили и отдали НАТО. Судьба наследия Советской армии в Прибалтике

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Владимир Веретенников. Двадцать лет назад в Прибалтике закрылся последний советский военный объект — радиолокационная станция в Скрунде. Сейчас тут город-призрак. Другие объекты превратились в огороды, овощехранилища или их просто разграбили. Некоторым повезло стать музеями, что-то отдали НАТО. О том, как поступили с советским военным наследием в Прибалтике, — в материале РИА Новости.

Город-призрак и разворованные остатки

База в Скрунде, возведенная в 1960-х, незадолго до закрытия была реконструирована и улучшена. После распада СССР станция, отслеживавшая запуски баллистических ракет с подводных лодок НАТО в Норвежском и Северном морях, досталась Латвийской Республике. За аренду Россия платила пять миллионов долларов в год. В 1994-м, по требованию латвийского правительства, подписали договор о выводе российских военных, а в начале мая 1995-го здание новой приемной установки "Дарьял" было взорвано американской компанией Control Demolition Incorporated. В 1999-м прекратила работу и установка "Днепр". За снос строений и расчистку территории Россия заплатила семь миллионов долларов. Остался только пустой военный городок на пять тысяч военнослужащих.

© Sputnik / Victor Petrovsky Разрушенные казармы в Скрунде © Sputnik / Victor Petrovsky Разрушенные казармы в Скрунде

На его консервацию в 2000-м правительство Латвии выделило 1,7 миллиона долларов. В декабре 2009-го объект выставили на аукцион по стартовой цене 150 тысяч латов (220 тысяч евро, цена четырехкомнатной квартиры в Риге). Однако желающих приобрести все это добро не нашлось. Зато военный городок пользовался популярностью у киношников и туристов.

"В учебном центре бывшего военного комплекса сейчас царит запустение. Но кое-что осталось — журналы учеников с оценками, вещи военных, наглядные пособия. Хорошо сохранилась оружейная комната. В караульном помещении — "обои", придуманные изобретательными советскими военными: на стены наклеили газеты и покрасили масляной краской. "Обои" весьма информативны. По ним можно узнать, чем жила страна в те годы", — свидетельствуют очевидцы.

В последнее время город-призрак облюбовала армия Латвии — для тренировок, а в июле 2016-го глава Минобороны Раймонд Бергманис объявил, что тут будет создан полигон НАТО. По его словам, эта территория в 45 гектаров, включающая около семидесяти объектов недвижимости (казармы, десять блочных жилых домов, школа, детский сад, гостиница и больница), — прекрасная площадка для тактических учений в урбанизированной среде. В командовании альянса это подтверждают.

© Sputnik / Victor Petrovsky Жилые корпуса на улицах военного городка в Скрунде © Sputnik / Victor Petrovsky Жилые корпуса на улицах военного городка в Скрунде

Всего в Латвийской ССР дислоцировалось более тысячи военных частей, располагавших примерно шестью сотнями объектов. Все эти объекты официально передали латвийским властям в 1993 году.

Военному полигону в Адажи (под Ригой), который в свое время служил основной учебной площадкой для сухопутных войск Краснознаменного Прибалтийского округа, повезло. Он и сейчас активно используется — здесь размещаются прибывающие в республику подразделения армий стран НАТО, регулярно проводятся маневры. Судьба многих других военных объектов менее завидна.

"Что-то охранялось некоторое время, это те объекты, которые надеялись использовать местные вооруженные силы. Потом наступил период всеобщего грабежа. Тащили все — вплоть до шпингалетов и бетонных плит с аэродромов и дорог. Никто ничего не охранял. Особенно ценился металл, так что у шахт не было шансов. Знаю много примеров, когда нашедшийся собственник земли сам первый все грабил. Когда все растащили, остался главный интерес собственников — земля", — рассказывает главный редактор Балтийского военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов.

Приманка для туристов

В 2017 году в Латвии демонтировали ракетно-ядерную базу "Двина Р12" близ селения Тирза в Гулбенском крае. Это было циклопическое сооружение из четырех подземных шахт глубиной тридцать метров и командного центра. Очевидец, успевший побывать там до сноса, рассказывал в своем блоге: "Залезаем наверх. По центру зияет огромное, метра полтора-два в диаметре, отверстие. Даже не верится, что когда-то здесь, буквально у меня из-под ног, вырывалась в небо небывалая мощь. Подхожу к краю, желая заглянуть внутрь, — бездна, страшновато". Ему удалось проникнуть и под землю: "Множество помещений, коридоров, ходов. Во многих местах в полу зияют проломы глубиной в один-два этажа, ступаем крайне осторожно, проверяя место для каждого шага".

Владелец занимавшейся сносом компании "Демонтаж" Мартиньш Малниекс сообщил, что всего на территории Латвии было двенадцать советских ракетных баз, в том числе пять подземных. Все они уже уничтожены, объект в Гулбенском крае оказался последним. Малниекс пожаловался на сложность задачи: "Это грандиозное десятиэтажное подземное здание, разделенное на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона". Привлекли спецтехнику: мощные экскаваторы с гидравлическими молотами и ножницами для демонтажа. Ракетную базу демонтировали полгода.

Лишь недавно в Латвии сообразили, что бывшие советские полигоны лучше использовать в качестве туристических достопримечательностей. Ассоциация сельского туризма составила карту таких объектов, в ней отмечено семьдесят мест. Глава ассоциации Аснате Зиемеле считает, что наследие Советской армии надо приводить в порядок. "Может быть, сейчас что-то изменится. Мы понемногу привлекаем внимание общественности к тому, как плохо такие объекты обустраивают и охраняют. Ведь это, несомненно, наша история, и военным наследием СССР интересуются многие", — говорит Зиемеле.

Бизнесмен Райвис Федерович, купивший советский военный бункер в рижском районе Андрейосте, устроил здесь музей. "Меня такие вещи привлекали с самого детства, когда в 1990-е я смотрел телевизор. Бункеры и армейские базы тогда показывали с негативной стороны, что, мол, это места повышенной опасности, загрязненные объекты. Но мне было очень любопытно. Через два десятилетия выпала возможность объехать эти места. В детстве даже не мог представить, что их так много", — рассказывает он. Среди экспонатов его музея — старый мобильный телефон КГБ, шифровальная машина, разнообразные противогазы, военная форма.

В соседней Литве советский военный аэродром Зокняй (близ города Шауляй) с 2004 года используется под нужды воздушного патруля НАТО. В 2016-м объявили о модернизации пяти полигонов, ранее принадлежавших Минобороны СССР. К 2020-му планируется полностью перестроить тренировочные площадки близ населенных пунктов Пабраде, Гайжюнай, Кайряй, Казлу-Руда и Роке.

Полигоны, доставшиеся литовской армии в наследство, содержались из рук вон плохо. Им еще предстоит масштабная реконструкция. Сейчас у всех на слуху объект в Казлу-Руда (в 60 километрах от границы с Россией). Там будет авиационный полигон, на котором самолеты НАТО смогут отрабатывать удары по наземным целям. К проекту привлечено инженерное подразделение ВВС США Red Horse, финансирование обеспечивает Европейская инициатива США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI).

Музей и овощехранилища

Литовцы в ряде случаев распорядились советским военным наследием рачительнее латышей. В 1960-е в окрестностях города Плунге построили ракетную базу Плокштине (Плокштиняй). В 1978-м ее закрыли, шахты для ракет "Двина" законсервировали в рамках договора о ракетном разоружении и сокращении ракет среднего радиуса действия, заключенного между США и СССР. С 1990-х сюда водят туристов. Спустя десятилетие открыли полноценный музей, воссоздали внутреннюю обстановку советской ракетной базы и детали быта обслуживавших ее солдат.

Посетитель музея Артем Ачкасов рассказывает в своем блоге: "Восстановление базы как музея холодной войны началось в 2009 году группой энтузиастов. Причем все это происходило через интернет, на форуме специалистов по фортификационным сооружениям. На призыв литовского реконструктора откликнулись русские военные, служившие на этом и подобных объектах. Они в деталях помогли воспроизвести интерьер шахтной пусковой установки, включая униформу военных и оборудование. Наверное, поэтому в музее не муссируется тема "советской оккупации", зато много рассказывается про холодную войну".

Как пишет литовское издание "Экспресс-неделя", в городе Паланге советские бункеры, построенные более полувека назад, местные давно превратили в огороды и погреба. "В холодных темных и сухих подземельях хорошо хранить овощи и выращивать грибы. По мнению специалистов, историческая ценность палангских бункеров ничуть не меньше, чем Тракайского замка (бывшая резиденция литовских великих князей. — Прим. ред.), вот только неплохо было бы привести их в надлежащий вид", — отмечает газета.

© AP Photo Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года © AP Photo Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года

В Эстонии самый известный советский военный объект — авиабаза Эмари, построенная в 1945 году. Когда республика в 2004-м вступила в НАТО, базу реконструировали, и к 2015-му тут уже был многофункциональный комплекс. Теперь на аэродроме базируется воздушный патруль НАТО, раз в полгода разные страны альянса присылают сюда свои авиазвенья.

Кстати, говорят, иностранные летчики предпочитают именно Эмари. Эта база привлекает их не только близостью к Таллину, но и многочисленными удобствами. Например, там оборудованы площадки для гольфа, а меню составлено таким образом, чтобы максимально угодить зарубежным гостям. Советские пилоты, некогда базировавшиеся здесь, о подобном даже не мечтали.