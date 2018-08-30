Американский адмирал оценил эффективность российских подводных сил

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Большие вложения России позволили ей создать эффективные подводные силы, которым США противостоят в Атлантике, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.

"Активность в подводной войне значительно возросла с тех пор, как я впервые оказался (на военной службе) в Европе и со времен "холодной войны". Военно-морские силы РФ продолжают закачивать рубли в подводную область, и у них очень эффективные подводные силы", — сказал Фогго, слова которого приводит пресс-служба 6-го флота США.

Командующий по-прежнему считает, что "Соединенные Штаты втянуты в "четвертую битву за Атлантику" из-за возросшей активности российских подводных сил".

"Театр подводных боевых действий очень важен. Это комплексная военная игра, в которой участвуем все мы", — добавил адмирал, который ранее служил на подводном флоте.

В конце августа США возродили 2-й флот военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в Северной Атлантике, в первую очередь ее подводные лодки, которых американские моряки опасаются больше всего.