В Госдуме прокомментировали учения ВМС Украины в Черном море

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Военно-морские учения Украины в Черном море — это просьба Киева о "членском билете" в НАТО, при этом учения проходят под российским "ракетным колпаком", заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).
"Учения жалких остатков ВМС Украины проходят под российским "ракетным колпаком", в который входят как противоракетные, так и противокорабельные комплексы. Осознание этого факта удерживает украинских адмиралов от провокаций вблизи российских территориальных вод, но они отыгрываются на самопиар. Военно-морские учения Украины в Черном море — это просьба Украины о членском билете в НАТО", — заявил Бальбек РИА Новости.
"Но НАТО — не та организация, которая верит бумажным войнам и самовосхвалениям. Так что входного билета не будет. Вот и остается адмиралам "нюхнуть" моря, катера показать, народ на подвиги вдохновить — главное, к российским территориальным водам не подойти, чтоб на дно не пойти", — заключил он.