США намерены навязать Индии американское оружие

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. США готовы предложить Индии более современные технологии, чем российские, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы можем предложить гораздо более современные технологии. Конечно, Индия будет принимать решение на основе собственных интересов, но нас радует то, что все больше американских технологий может быть в списке, из которого можно выбирать", — отметил он.

Кроме того, Вашингтон обсуждает с Нью-Дели вопрос антироссийских санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Согласно этому закону, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, хотя Пентагон может предоставлять исключения для отдельных стран. Госдепартамент утверждал ранее, что уже убедил ряд стран отказаться от оборонных контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

Представитель администрации подтвердил, что США будут оценивать каждую сделку с Россией в области обороны как повод для возможных санкций.

Беспокойство Вашингтона



Накануне помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400. В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

"Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России — демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами", — сказал Шривер.

Российско-индийское сотрудничество

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники, ВВС и ВМС индийской армии — российского или советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" (а также фрегатов проекта 11356) в октябре 2016 года.

По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 миллиарда долларов. Позднее Россия пошла на уступки и снизила цену на ЗРК.

Поставки С-400 могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца года.