Экс-госсекретарь США раскритиковала политику Трампа

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Экс-госсекретарь США 81-летняя Мадлен Олбрайт в четверг присоединилась к предвыборной кампании Демократической партии по выборам в конгресс, опубликовав обращение, в котором раскритиковала действующего президента-республиканца Дональда Трампа, а также президента РФ Владимира Путина.

"Я никогда не видела, чтобы президент (США) становился в один ряд с таким количеством авторитарных лидеров, особенно с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Никогда прежде президент не проявлял такого вопиющего пренебрежения к основным институтам и ценностям нашей демократии", — говорится в письме Олбрайт, адресованном сторонникам Демократической партии.

"Мы просто не можем позволить, чтобы этот президент оставался неподконтрольным, а для этого нужно избрать демократический Конгресс в ноябре. Что-то меньшее было бы подарком Трампу и Путину… У нас есть шанс скорректировать курс, мы не можем ждать ни секунды, чтобы действовать. То, что мы будем делать до дня выборов, будет ощущаться поколениями", — уверена экс-госсекретарь.

В связи с этим она призывает единомышленников вносить пожертвования на избирательную кампанию демократов.

Олбрайт занимала пост госсекретаря в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне.

В ходе предстоящего 6 ноября голосования будут избираться весь состав палаты представителей и одна треть сената США.

Демократы с 2016 года обвиняют Трампа и его окружение в "сговоре" с Россией. Ранее экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа, так же, как и Олбрайт, называла победу соперника "подарком для Путина".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Несмотря на то, что расследование ведется уже больше года, доказательств "вмешательства РФ" в выборы так и не было приведено. Так же в конгрессе не нашли доказательств "сговора" Трампа с Россией.