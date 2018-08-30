Россия "кошмарит судоходство" в Керченском проливе, заявили в США

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Госдепартамент призвал Россию "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе, который связывает его с Черным морем.

"Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе. Россия задержала с апреля сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

В ведомстве считают, что действия России мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того, Госдеп обвинил Москву в нарушении международных норм.

Ситуация в Азовском море

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.