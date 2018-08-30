Россия "кошмарит судоходство" в Керченском проливе, заявили в США

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Госдепартамент призвал Россию "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе, который связывает его с Черным морем.
В ведомстве считают, что действия России мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того, Госдеп обвинил Москву в нарушении международных норм.
Ситуация в Азовском море
Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.
Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.