В Китае испытали первый авианосец собственного производства

ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Морские испытания первого китайского авианосца собственного производства прошли безопасно и успешно, строительство судна идет в соответствии с намеченным планом, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

"В соответствии с планом строительства, второй китайский авианосец на днях покинул док судостроительного завода города Далянь для проведения морских испытаний в соответствующей акватории", — заявил представитель ведомства. Он добавил, что в ходе испытаний были проведены тесты по проверке платформы и оборудования военного судна.

По его словам, "в настоящее время работы по строительству второго китайского авианосца проходят в соответствии с графиком, морские испытания прошли безопасно и успешно, поставленные цели были достигнуты".

Ранее местные СМИ сообщали, авианосец утром 26 августа покинул порт базирования в Даляне в сопровождении нескольких буксиров. По мнению военных экспертов, в ходе второго испытательного плавания экипаж авианосца уделит главное внимание решению проблем и сложностей, которые возникли в ходе первого. По мнению аналитиков, до того, как авианосец будет передан в распоряжение китайской армии, необходимо провести еще ряд испытаний, включая испытания палубной авиации.

Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.