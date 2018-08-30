МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Около 600 сотрудников израильских посольств, располагающихся в разных странах мира, вышли на неожиданную забастовку, чтобы выразить несогласие с условиями своей работы, сообщает радиостанция "Кан".

Уточняется, что работники недовольны бездействием государства в решении проблем, возникших еще в начале года и связанных с оплатой их труда. Согласно заявлению профсоюза, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока этот вопрос не будет решен.

Речь идет о вспомогательном персонале, который составляет 60% от всех сотрудников в зарубежных миссиях Израиля и 80% от делегаций, представляющих министерства обороны, экономики и туризма.

Забастовка может помешать полноценной работе представительств, в частности, они не смогут принимать население, а представители Израиля не смогут присутствовать на различных встречах, отмечает радиостанция.