В генконсульстве прокомментировали ситуацию с выдачей виз россиянам в США

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. США "фактически прекратили" выдачу виз россиянам, даже по гуманитарным случаям, сообщил РИА Новости генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев.

Так он прокомментировал ситуацию с россиянином, который утонул на днях в штате Юта. Российские дипломаты уже связались с родственниками погибшего, но вопрос их приезда в США пока не решен.

"Сейчас же за ним (погибшим – ред.) вот так не прилетишь – американцы же не дают визы… Пока вопрос (приезда родственников в США) не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи", — сказал генконсул.

По его словам, теоретически возможна ситуация, при которой тело россиянина отправят в Россию без присутствия его родственников. Заниматься этим вопросом должна будет страховая компания, а генконсульство готово оказать необходимую помощь.

"Он (Курганов – ред.) был застрахован, поэтому сейчас мы ждем соответствующих бумаг из страховой компании. Потом будут репатриировать тело или проводить кремацию. Пока это не ясно", — добавил Писарев.

Гибель россиянина

По информации газеты Salt Lake Tribune, 27 августа группа из 30 молодых людей арендовала три понтонные лодки в гавани водохранилища Пауэлл Вахваа и отправились в плавание по одному из маршрутов. Несколько человек купались без спасательных жилетов. Поднялся сильный ветер, из-за чего один человек утонул, несколько были ранены винтами судна. Некоторые из них добрались до берега самостоятельно в состоянии изнеможения.

Жертвой оказался житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов. Его тело нашли почти на трехметровой глубине.

Проблемы с выдачей виз

Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались год назад, когда Россия потребовала от США сократить численность работников дипучреждений, чтобы привести его в соответствие с числом работников российских дипучреждений в США. В ответ госдепартамент потребовал закрыть российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке.

В марте власти США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. В ответ Москва выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.