В генконсульстве прокомментировали ситуацию с выдачей виз россиянам в США

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. США "фактически прекратили" выдачу виз россиянам, даже по гуманитарным случаям, сообщил РИА Новости генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев.
"Сейчас же за ним (погибшим – ред.) вот так не прилетишь – американцы же не дают визы… Пока вопрос (приезда родственников в США) не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи", — сказал генконсул.
По его словам, теоретически возможна ситуация, при которой тело россиянина отправят в Россию без присутствия его родственников. Заниматься этим вопросом должна будет страховая компания, а генконсульство готово оказать необходимую помощь.
"Он (Курганов – ред.) был застрахован, поэтому сейчас мы ждем соответствующих бумаг из страховой компании. Потом будут репатриировать тело или проводить кремацию. Пока это не ясно", — добавил Писарев.
Гибель россиянина
Жертвой оказался житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов. Его тело нашли почти на трехметровой глубине.
Проблемы с выдачей виз
В марте власти США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. В ответ Москва выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.