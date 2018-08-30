Во Франции начали проверку обвинений в адрес Депардье о домогательствах

ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Предварительное расследование по статье о сексуальных домогательствах и изнасиловании открыто во Франции против известного актера Жерара Депардье.

По информации газеты Parisien , истица — молодая актриса и танцовщица в возрасте около 20 лет. Она обратилась в полицию 27 августа.

Девушка, имя которой не называется, рассказала, что дважды подверглась домогательствам со стороны актера. Инциденты произошли 7 и 13 августа во время "неформальной репетиции театральной пьесы" в парижском доме Депардье, расположенном в VI округе французской столицы.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, актёр и девушка были знакомы, поскольку он является другом ее отца и "взял под крыло начинающую актрису, консультируя ее по поводу карьеры".