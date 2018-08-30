Жена Нетаньяху стала фигуранткой дела о коррупции, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху официально названа подозреваемой в деле о коррупционных связях приближенных премьера с руководством крупнейшей израильской телекоммуникационной компании "Безек", сообщает газета "Гаарец".

Фигурантами "дела 4000" уже выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безек" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус "государственных свидетелей" и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений. Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

"Представитель полиции по "делу 4000" официально заявил в четверг, что жена премьер-министра Сара Нетаньяху подозревается в получении взяток", — сообщает издание.

Представитель израильской полиции добавил, что у правоохранительных органов "имеются доказательства" того, что супруги Нетаньяху, а также руководство компании "Безек" "полностью осознавали экономическое значение своих действий".

По словам представителя прокуратуры, расследование по делу "Безек" находится "на продвинутой стадии". "Необходимы некоторые дополнительные проверки. Предположительно, дело будет передано в прокуратуру в ближайшие полгода", — цитирует газета представителя ведомства.

Сам глава израильского правительства пока не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично.

Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.