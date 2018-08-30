Жена Нетаньяху стала фигуранткой дела о коррупции, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху официально названа подозреваемой в деле о коррупционных связях приближенных премьера с руководством крупнейшей израильской телекоммуникационной компании "Безек", сообщает газета "Гаарец".
"Представитель полиции по "делу 4000" официально заявил в четверг, что жена премьер-министра Сара Нетаньяху подозревается в получении взяток", — сообщает издание.
Представитель израильской полиции добавил, что у правоохранительных органов "имеются доказательства" того, что супруги Нетаньяху, а также руководство компании "Безек" "полностью осознавали экономическое значение своих действий".
По словам представителя прокуратуры, расследование по делу "Безек" находится "на продвинутой стадии". "Необходимы некоторые дополнительные проверки. Предположительно, дело будет передано в прокуратуру в ближайшие полгода", — цитирует газета представителя ведомства.
Сам глава израильского правительства пока не является фигурантом так называемого "дела 4000", но считает его продолжением гонений на себя лично.
Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.