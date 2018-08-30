Климкин призвал дать России отпор на действия в Азовском море

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Вопрос урегулирования ситуации в Азовском море нужно решать не только юридически, нужно быть готовыми дать отпор, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с РФ ситуации с судоходством в Азовском море. Перед этим лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что ведутся переговоры о стабилизации ситуации с судоходством в Азовском море.

"Но эту проблему нельзя решить только юридически — это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море, и этого мы должны достичь. Одно из важных средств, которые у нас есть — это то, что мы продолжаем арбитраж по конвенции морского права", — сказал Климкин в комментарии журналистам в эфире украинских телеканалов.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.