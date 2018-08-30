Силовики продолжают обстрелы во время "школьного" перемирия, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (263)

ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики продолжают провокационные обстрелы в Донбассе несмотря на "школьное" перемирие, сообщил в четверг журналистам официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.

"Несмотря на действие "школьного" перемирия, противник продолжает провокационные обстрелы территории республики", — сказал Безсонов.

По его словам, за минувшие сутки украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по Горловке и селам на юге ДНР. "Сегодня утром в результате подлого обстрела из БМП с украинской стороны Коминтерново получила ранения 82-летняя мирная жительница", — добавил Безсонов.