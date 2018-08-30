Лавров обвинил страны Запада в манипулировании ОЗХО

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в манипулировании Организацией о запрещении химического оружия, такие попытки продолжают и "даже нарастают".

Он отметил, что страны Запада, прежде всего, США используют провокации с применением химического оружия как предлог по ударам по сирийской армии. Он напомнил об инцидентах с химоружием в Хан-Шейхуне и в Восточной Гуте, расследование которых со стороны ОЗХО до сих не завершено.

"В обоих случаях были грубейшим образом нарушены нормы и процедуры, соблюдать которые требует Конвенция о запрещении химического оружия. Доклад ОЗХО по инциденту в апреле этого года в Думе до сих пор не выпущен. Мы не раз привлекали внимание наших западных коллег (к) недопустимости грубого манипулирования этой международной организацией, но попытки такого манипулирования продолжаются и даже нарастают", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой Валидом Муаллемом в Москве.

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