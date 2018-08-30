Новобрачная глава МИД Австрии показала журналистам обручальное кольцо

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Вене

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Вене

ВЕНА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, недавно сыгравшая свадьбу, продемонстрировала журналистам обручальное кольцо, прибыв на неформальную встречу глав МИД стран ЕС в Вене.

"Это обручальное кольцо, а это то, что мы называем утренний дар (подарок мужа новобрачной на утро после свадебного торжества — ред.)", — сказала Кнайсль с улыбкой, демонстрируя журналистам украшения. Оба кольца расположены на левом безымянном пальце.

Свадебное торжество состоялось 18 августа, в качестве гостя на свадьбу Кнайсль приезжал президент РФ Владимир Путин. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.