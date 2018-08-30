Франция призвала к созданию механизма для торговли Ирана в условиях санкций

ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимым создать механизм, который позволит Ирану продолжить торговать, несмотря на санкции США.

"Я констатирую, что венское соглашение действует по-прежнему и выход США не помешал его устойчивости. Это важно для нашей безопасности и для нераспространения ядерного оружия. Важно попробовать инициировать механизм финансирования, позволяющий Ирану продолжать торговать. К этому мы призываем с британскими и немецкими коллегами. Надо привести в действие этот механизм, и мы работаем над этим вопросом", — сказал Ле Дриан журналистам перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Вене, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии.

Вместе с тем он подчеркнул, что параллельно необходимо, чтобы Иран продолжал выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

С другой стороны глава МИД Франции указал на то, что Ирану не удастся избежать обсуждения других тем — иранской ядерной программы после 2025 года, баллистической программы и роли Ирана в регионе.

Ле Дрина сообщил, что во время предстоящей встречи также будет обсуждаться тема Сирии, миграционный вопрос и трансатлантические связи.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.