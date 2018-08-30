ВЕНА, 30 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза де-факто стараются ослабить санкции в отношении Ирана ради сохранения ядерной сделки, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, прибыв в четверг в Вену на неформальную встречу глав МИД ЕС.

"Прежде всего, мы будем говорить о теме Ближнего Востока, мирного процесса, о ситуации в Ираке, Сирии, Иране. Здесь есть важная проблема – различие мнений у стран Евросоюза и Соединенных Штатов, особенно если речь идет о политике в отношении Ирана", — сказал Чапутович.

По его словам, в Польше хотели бы, "чтобы наступило определенное сближение". "Мы принимаем во внимание политику США, которые ввели санкции в отношении Ирана – это государство, которое играет определенную негативную роль на Ближнем Востоке. Мы выражаем понимание по поводу санкций", — сказал министр. "С другой стороны, государства Европейского союза хотят сохранения ядерной сделки, проводят определенные действия, имеющие целью де-факто ослабление санкций", — добавил он.

"Мне кажется, что это будет важнейшая тема разговора во время ланча. Это нас очень беспокоит", — заключил он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.