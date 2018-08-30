ВЕНА, 30 авг – РИА Новости. Страны Евросоюза де-факто стараются ослабить санкции в отношении Ирана ради сохранения ядерной сделки, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, прибыв в четверг в Вену на неформальную встречу глав МИД ЕС.
"Прежде всего, мы будем говорить о теме Ближнего Востока, мирного процесса, о ситуации в Ираке, Сирии, Иране. Здесь есть важная проблема – различие мнений у стран Евросоюза и Соединенных Штатов, особенно если речь идет о политике в отношении Ирана", — сказал Чапутович.
По его словам, в Польше хотели бы, "чтобы наступило определенное сближение". "Мы принимаем во внимание политику США, которые ввели санкции в отношении Ирана – это государство, которое играет определенную негативную роль на Ближнем Востоке. Мы выражаем понимание по поводу санкций", — сказал министр. "С другой стороны, государства Европейского союза хотят сохранения ядерной сделки, проводят определенные действия, имеющие целью де-факто ослабление санкций", — добавил он.
"Мне кажется, что это будет важнейшая тема разговора во время ланча. Это нас очень беспокоит", — заключил он.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.