В Германии неизвестные тяжело избили мигранта из Эритреи

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Неизвестные тяжело избили 33-летнего мигранта из Эритреи в немецком городе Зондерсхаузен, располагающемся в федеральной земле Тюрингия, сообщает газета Welt.

По данным издания, инцидент произошел в среду вечером. Газета отмечает со ссылкой на полицию, что две группы людей поспорили между собой, после чего завязалась драка. Нападавшие пинали и били мигранта по голове, вследствие чего тот получил тяжелые травмы.

По данным свидетелей происшествия, во время спора звучали ксенофобские высказывания. Также сообщается, что в потасовку были втянуты представители разных национальностей. В настоящее время полиция ведет расследование. В ходе следствия буду использованы видео- и фотоматериалы с места происшествия.

За последние сутки это уже не первый подобный инцидент, произошедший в Германии. Ранее сообщалось, что в среду поздно вечером трое неизвестных избили железной цепью мигранта из Сирии в немецком Висмаре (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).

В ночь на воскресенье в саксонском Хемнице на востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. В воскресенье вечером на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. В понедельник и вторник акции продолжились.